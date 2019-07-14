2019/07/14 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرق قطاع كبير من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية في ظلام دامس، امس السبت، بعد انفجار محول مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مترو الأنفاق والمتاجر ومسارح برودواي.وفي غرب مانهاتن، حرم نحو 42 ألف شخص من الكهرباء عند حلول المساء، بحسب شركة “كون إديسون”.وعادَ التيّار الكهربائي بعيد الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي {02:00 بتوقيت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قلب نيويورك يغرق في ظلام دامس وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قلب نيويورك يغرق في ظلام دامس) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قلب نيويورك يغرق في ظلام دامس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).