آبل توقف تطوير مشروع نظارتها للواقع المعزز

2019/07/14 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أوقفت شركة آبل تطوير مشروع نظارتها للواقع المعزز (AR)، وذلك وفقًا لتقرير جديد من سلسلة التوريد التايوانية (DigiTimes)، الأمر الذي قد يعني حدوث مشكلة كبيرة للشركة التي تركز على الابتكار.وذكرت الشركة، ان ” مشروع آبل لتطوير نظارة واقع معزز يعتبر بمثابة سر مفتوح، حيث أن الشركة قد وظفت مهندسين واقع معزز، وقدمت براءات […]

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