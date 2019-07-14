2019/07/14 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي دوقة ساسيكس بسبب صور حديثة نشرت لها وهي تحمل رضيعها آرشي.وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن ميغان ماركل تعرضت لانتقادات لاذعة من مستخدمي الإنترنت على الطريقة السيئة لحملها أرشي، في الصور المنشورة مؤخرا والتي تظهرها غير متحكمة بالوضعية.والتقطت هذه الصور، التي انتقد فيها رواد الإنترنت ميغان ماركل، أثناء حضورها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أم مخجلة انتقادات لاذعة تطال ميغان ماركل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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