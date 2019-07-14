العكيلي: حزب الدعوة يسير على نظام داخلي كتب ايام المعارضة

2019/07/14 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي، ان حزب الدعوة يسير على نظام داخلي كتب خلال فترة المعارضة، مشيرا إلى ان مؤتمر الدعوة لم يخرج بأي عملية تجديد ومراجعة.وقال العكيلي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إنه “لم نشهد اي مراجعة داخل حزب الدعوة بعد عقد مؤتمره السابع عشر والذي اسفر عن تجديد الثقة […]

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