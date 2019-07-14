الجيش الليبي يستعد لشن هجومه الأخير لتحرير طرابلس

2019/07/14 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح العميد صالح بوحليقه ضابط عمليات اللواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الوطني الليبي تستعد لدخول وسط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن مطادرة المليشيات المسلحة ستبدأ بعد نجاح خطة استنزاف العدو.وقال بوحليقه في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك إن “الجيش الوطني الليبي سيدخل في مرحلة جديدة …

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