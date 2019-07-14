خدمة الانترنت في العراق متردية ومطالبات بإقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي

2019/07/14 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّع عدد من النواب، طلبا لإضافة فقرة على جدول أعمال البرلمان ، تتصمن التصويت على إقالة وزير الاتصالات نجم ثجيل الربيعي، لكونه مشمولا بإجراءات العدالة والمساءلة.وتفيد وثيقة بختم مجلس النواب العراقي، وردت النى بان وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي كان مشمولا بالاجتثاث كونه عضو فرقة، وتم استثناءه في العام 2006، كما شغل منصب ضابط […]

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