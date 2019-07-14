تويتر: نتحقق من أسباب انقطاع خدماتنا

2019/07/14 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أكد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه “يحقق في بلاغات من بعض المستخدمين عن وجود مشكلات ترتبط بالدخول على الموقع”.وذكرت تويتر، انه ” تم رصد إبلاغ نحو 50 ألف شخص في أنحاء العالم عن انقطاع الخدمة، حيث توقفت خدمات تويتر في القارات الخمسة”.لكن أكبر عدد من المستخدمين المتضررين اكتشفوا في غرب أوروبا وأمريكا […]

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