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تويتر: نتحقق من أسباب انقطاع خدماتنا


تويتر: نتحقق من أسباب انقطاع خدماتنا
2019/07/14 | 09:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/متابعة..

أكد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه “يحقق في بلاغات من بعض المستخدمين عن وجود مشكلات ترتبط بالدخول على الموقع”.

وذكرت تويتر، انه ” تم رصد إبلاغ نحو 50 ألف شخص في أنحاء العالم عن انقطاع الخدمة، حيث توقفت خدمات تويتر في القارات الخمسة”.

لكن أكبر عدد من المستخدمين المتضررين اكتشفوا في غرب أوروبا وأمريكا […]

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