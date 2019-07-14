2019/07/14 | 09:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/متابعة..
أكد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه “يحقق في بلاغات من بعض المستخدمين عن وجود مشكلات ترتبط بالدخول على الموقع”.
وذكرت تويتر، انه ” تم رصد إبلاغ نحو 50 ألف شخص في أنحاء العالم عن انقطاع الخدمة، حيث توقفت خدمات تويتر في القارات الخمسة”.
لكن أكبر عدد من المستخدمين المتضررين اكتشفوا في غرب أوروبا وأمريكا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تويتر: نتحقق من أسباب انقطاع خدماتنا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه “يحقق في بلاغات من بعض المستخدمين عن وجود مشكلات ترتبط بالدخول على الموقع”.
وذكرت تويتر، انه ” تم رصد إبلاغ نحو 50 ألف شخص في أنحاء العالم عن انقطاع الخدمة، حيث توقفت خدمات تويتر في القارات الخمسة”.
لكن أكبر عدد من المستخدمين المتضررين اكتشفوا في غرب أوروبا وأمريكا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تويتر: نتحقق من أسباب انقطاع خدماتنا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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