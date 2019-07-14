الذكاء الاصطناعي يفوز على خمسة أبطال عالميين في البوكر

2019/07/14 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..تمكن الذكاء الاصطناعي “Libratus”، الذي طوره مهندسون أمريكيون، من التغلب على خمسة أبطال عالميين في لعبة البوكر.وتم تطوير التقنية الجديدة الفريدة من نوعها في جامعة كارنيغي ميلون الأمريكية في ولاية بنسيلفانيا.ووفقا لوسائل الإعلام، قام العلماء بتطوير الذكاء الاصطناعي ليجمع الحلول في المنطقية والإستراتيجية ضمن لعبة البوكر، حيث تمكن من تحصيل مليوني دولار […]

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