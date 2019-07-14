على خلفية اعتداءه على احد الضباط .. محافظ واسط يقدم اعتذاره للقوات الأمنية

2019/07/14 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قدم محافظ واسط محمد المياحي، اعتذاره للقوات الامنية، رافضا بالوقت ذاته الاعتذار الى الضابط الذي تعرض للاعتداء من قبله.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي، نشرت

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