السودان: الآلاف يحيون ذكرى الأربعين لفض اعتصام مقر القيادة العامة

2019/07/14 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس خرج آلاف السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى لإحياء ذكري مرور أربعين يومًا على فض اعتصام القيادة العليا للجيش والذي قتل فيه عشرات من المتظاهرين.وتعتبر هذه المظاهرة، الأولى منذ الاتفاق الذي وافقت المعارضة المدنية فيه من حيث المبدأ على ترتيب لتقاسم السلطة مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم قبل الانتخابات.

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