مصرع مذيعة بريطانية شهيرة في حادث بشع

2019/07/14 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..لقيت المذيعة البريطانية الشهيرة إميلي هارتريدج، مصرعها في حادث تصادم بشع .وقالت السلطات البريطانية إن إميلي هارتريدج نجمة يوتيوب ومقدمة برامج تلفزيونية(36 عاما) توفيت في مكان الحادث على دوار “كوينز سيركوس” في منطقة باترسي في العاصمة البريطانية، فيما يعتقد أنه أول حادث من نوعه في بريطانيا.ولقيت الراحلة مصرعها إثر اصطدام بين […]

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