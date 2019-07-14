محافظ واسط يكشف حقيقة ما حدث بسيطرة اللج

2019/07/14 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ واسط محمد المياحي، أمس السبت ، تفاصيل ما حدث بسيطرة اللج في المحافظة ، مشيراً الى أن الضابط الذي تعرض للاعتداء اعطى تبريرات غير منطقية للازدحامات.وقال المياحي في تصريح صحافي ، إنه “كانت هناك ازدحامات ظهراً قرب سيطرة اللج والضابط كان يتحدث بطريقة اعطى تبريرات غير منطقية”.وأضاف , أن “الضابط تحدث …

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