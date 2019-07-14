2019/07/14 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد القيادي في حشد الأنبار طارق العسل، الأحد، أن عمليات “إرادة النصر” التي انطلقت الاسبوع الماضي لن تنتهي الا بالقاء القبض على زعيم تنظيم “ داعش” الإجرامي أبو بكر البغدادي، فيما اشار إلى أن عملية تصفية وتطهير صحراء الأنبار، لا يمكن لها أن تنجح من دون ضبط الحدود العراقية السورية.وقال العسل في تصريح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حشد الأنبار: إرادة النصر لن تنتهي الا بالقبض على البغدادي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حشد الأنبار: إرادة النصر لن تنتهي الا بالقبض على البغدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).