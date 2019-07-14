المالية النيابية:ننتظر من الحكومة قانون زيادة الرواتب التقاعدية

2019/07/14 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت اللجنة المالية النيابية، الاحد، انها بانتظار قانون زيادة الرواتب التقاعدية للموظفين، لافتة الى ان الحكومة لم ترسل بعد هذا القانون، موضحة ان المعلومات تشير الى زيادة تلك الرواتب بحدود الضعف لادنى راتب تقاعدي.وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في تصريح لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان “الرواتب التقاعدية للموظفين لم يتم الى غاية اليوم

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