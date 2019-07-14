العمليات المشتركة: إرادة النصر وصلت إلى مناطق مهجورة منذ سنين

2019/07/14 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، أن القوات الأمنية المشاركة بعمليات إرادة النصر تمكنت من الوصول إلى مناطق مهجورة منذ سنين، مشيرة إلى أن القوات قطعت أكثر من نصف الصحاري ضمن العملية.، قال المتحدّث باسم قيادة العمليات المشتركة يحيى رسول في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “العملية مستمرة من أجل تحقيق أهدافها في تفتيش […]

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