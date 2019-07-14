2019/07/14 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتكر العلماء “اول طريقة في العالم” يمكنها تحويل البلاستيك غير القابل لإعادة التدوير إلى وقود يمكن استخدامه لتشغيل السيارات وتدفئة المنازل.وركز الخبراء في جامعة تشيستر على المواد التي لا يمكن إعادة تدويرها، مثل تلك التي تستخدم في تغليف السلع الغذائية أو البلاستيك المرمي على الشواطئ، حيث كانوا يأملون في تحويله إلى وقود هيدروجين وكهرباء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحويل النفايات البلاستيكية إلى طاقة لتشغيل السيارات وتدفئة المنازل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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