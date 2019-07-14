الحسيني: التحالف الأميركي لم يوفر غطاءً جويا لعملية إرادة النصر

2019/07/14 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الأحد، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية لم يوفر غطاءً جويا لعمليات “إرادة النصر”.وقال الحسيني في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “عملية إرادة النصر، واسعة جداً، والقطعات العسكرية المشاركة فيها، لها مواقع محددة، ومحورنا بعيد عن محاور الجيش والتشكيلات العسكرية الأخرى، والتغطية […]

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