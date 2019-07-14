في هذه المحافظة العراقية يمكنك مشاهدة خسوف القمر الجزئي الثلاثاء المقبل

2019/07/14 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداديستطيع اهالي محافظة النجف وزائريها، يوم الثلاثاء المقبل، مشاهدة خسوف القمر في تمام الساعة الـ 9 و43 دقيقة مساء.

ويدخل القمر فوق الافق في منطقة شبه ظل الارض في تمام الساعة الـ 9 و 43 فيما سيدخل القمر الى منطقة ظل الارض في الساعة الـ 11:1 من مساء الثلاثاء المقبل.

ويكون ذروة خسوف القمر الجزئي في 12:30 بعد متصف الليل.

وسيخرج القمر من منطقة ظل الارض في الساعة 1:59 دقيقة، اما خروج القمر من منطقة شبه ظل الارض في الساعة الـ3:17 دقيقة.

وتوقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، وقوع 4 ظواهر فلكية مهمة الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء 16 تموز الجارى:-

1- خسوف جزئى للقمر يشاهد فى الجزيرة العربية 16/17 تموز.

2- تعامد الشمس على ‎دائرة عرض 21N حيث مكة المكرمة وانعدام ظل الزوال عند الكعبة المشرفة.

3- احتجاب كوكب زحل وراء ‎القمر غير مشاهد فى ‎الجزيرة العربية والاقتران به مشاهد.

4- اقتران ‎كوكب بلوتو مع القمر غير مشاهد بالعين المجردة.

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