الياسري يستقبل قائد شرطة واسط والضابط الذي تم الاعتداء عليه

2019/07/14 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … استقبل وزير الداخلية ياسين الياسري ، اليوم الأحد ، قائد شرطة واسط والرائد محمد رياض الذي تم الاعتداء عليه في سيطرة اللج ، من قبل محافظ واسط .وذكر المكتب الاعلامي للياسري ، في بيان تلقت وكالة / بدر نيوز /، نسخة منه، إن ” وزير الداخلية ، ياسين الياسري […]

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