2019/07/14 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية اليوم الأحد عن استقبال الوزير ياسين الياسري قائد شرطة واسط اللواء علاء غريب والرائد محمد رياض الذي وقع عليه اعتداء من قبل المحافظ.وقال المكتب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “وزير الداخلية ياسين الياسري استقبل في مكتبه اللواء علاء غريب قائد شرطة محافظة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يستقبل قائد شرطة واسط والرائد رياض وكالة خطوة برس.

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