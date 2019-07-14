قيادي بالاتحاد الوطني: اغلب متظاهري كركوك من أقرباء المحافظ.. القضية تحولت من سياسية لعنصرية

2019/07/14 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، خالد شواني، الاحد (14 تموز 2019)، أن اغلب المتظاهرين في كركوك، هم من أقرباء المحافظ الحالي.

وقال شواني في تصريح صحفي، إن "العرب في كركوك، لم يتمكنوا من تحشيد مظاهرات كبيرة، مثلما يقولون، بل هم بضع مئات، وجلهم من أقارب المحافظ الحالي، وبالتالي لا يمكن تغيير المعادلة إلا عبر الحوار بين مكونات كركوك".

وأضاف أن "الانتخابات جرت وفقاً للآلية الديمقراطية والاستحقاق الانتخابي، وليس من خلال اتفاق منفرد بين الحزبين الرئيسيين، مثلما يقولون، بل من خلال قائمة كركوك المتآخية، التي تضم كرداً وعرباً وتركماناً ومسيحيين، ولديها 26 مقعداً من مجموع مقاعد مجلس المحافظة الـ41".

وتابع أن "الذي حصل في كركوك بعد أحداث (16 تشرين الاول 2017) ليس هو القاعدة، بل إنه كان حالة استثنائية لا بد أن تتغير باتجاه حصول توافق على تسمية المحافظ عبر مكونات كركوك، وليس طبقاً لأي مسألة أخرى".

وأوضح أن "الإخوة العرب في كركوك استعجلوا الأمر، وحولوا القضية من مسألة إدارية إلى قضية سياسية، بل والأخطر عنصرية، حين أعلنوا أنه لا ينبغي أن يكون المحافظ كردياً".

وكان العشرات من أبناء المكون العربي في محافظة كركوك، قد نظموا الجمعة (12 تموز 2019)، تظاهرة احتجاجية وسط المحافظة رفضاً لترشيح محافظ "كردي" جديد للمحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن، العشرات من أبناء المكون العربي انطلقوا بتظاهرة احتجاجية رفضاً على ترشيح الأحزاب الكردية لمحافظ (كردي) للمحافظة.

ودعت الجبهة العربية الموحدة في كركوك، الجمعة (12 تموز 2019)، جماهيرها للخروج بتظاهرة امام مبنى مجلس المحافظة، فيما أكدت انها لن تسمح للأحزاب الكردية بتحديد مصير كركوك.

وقال الناطق باسم الجبهة، محمد الرياشي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "ما قرره الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، يدل على استمرار الاحزاب الكردية في نهجها وتصرفاتها الاحادية، وتهميش المكونات الاخرى".

واضاف ان "مكونات كركوك ذاقت الويل من الاحزاب الكردية لانها لم تكترث لحقوق المكونات الاخرى"، معربا عن اسفه "عن ذلك الاجراء".

واكد ان "جميع المكونات في كركوك متفقة على اختيار محافظ مستقل لا يرتبط بأجندة قومية او طائفية او حزبية".

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وذكر المكتب الاعلامي للياسري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير

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