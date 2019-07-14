مقتل وزير داعش الاقتصادي بعملية نوعية

2019/07/14 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت قوات سوريا الديمقراطية” قسد” عن مقتل وزير النفط لدى داعش المدعو ” ثابت صبحي فهد الاحمد” بعملية نوعية نفذت بالتنسيق مع التحالف الدولي.وذكرت قسد خلال بيان، اليوم الاحد: انهم عثروا ايضا خلال العملية على اسلحة نوعية بمنزله، لافتة الى تفكيك عبوة ناسفة بقرية ابو حمام في ريف دير الزور.ويعد […]

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