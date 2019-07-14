وزير الداخلية: لن نسمح بالاعتداء على منتسبينا حتى من رئيس الوزراء

2019/07/14 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اكد وزير الداخلية ياسين الياسري، الاحد، ان الاعتداء على منتسبي الوازرة مرفوض حتى لو كان من رئيس الوزراء, وذكر بيان للوزارة تلقت كلكامش برس؛ نسخة منه اليوم ان “وزير الداخلية ياسين الياسري استقبل في مكتبه اللواء علاء غريب قائد شرطة محافظة واسط والرائد محمد رياض الضابط في سيطرة اللج ( بغداد – […]

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