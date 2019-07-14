2019/07/14 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت شركة “أرامكو” السعودية، الأحد، عن رفع أسعار البنزين في السوق المحلية ابتداءً من اليوم.وقالت الشركة إنها “رفعت أسعار البنزين في السوق المحلية يوم الأحد بالتوقيت المحلي ليصبح سعر “بنزين 91 أوكتان” 1.53 ريال ارتفاعاً من 1.44 ريال، و”بنزين 95 أوكتان” 2.18 ريال ارتفاعاً من 2.10 ريال”.وأوضحت الشركة، أن “تعديل أسعار البنزين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية ترفع اسعار البنزين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية ترفع اسعار البنزين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).