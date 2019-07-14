شركة فيسبوك تخرج عن السيطرة على نطاق العالم

2019/07/14 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكدت صحيفة بريطانية، ان تغريم شركة فيسبوك في أكبر غرامة مالية في التاريخ "لا يكفي لحماية خصوصية الأفراد وانها خرجت عن السيطرة على نطاق عالمي".

وكانت المفوضية الفيدرالية للتجارة في الولايات المتحدة قررت فرض غرامة بقيمة خمسة مليارات دولار على شركة فيسبوك لتسوية قضية انتهاك خصوصية بيانات مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الشهير، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.ونشرت صحيفة الأوبزيرفر مقالاً لجون نوتون بعنوان {المال لا يمثل شيئا لشركة فيسبوك}، ويتحدث فيه عن أكبر غرامة في التاريخ والتي تعتزم لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية على شركة فيسبوك لانتهاكها قوانين الخصوصية الشخصية للأفراد، وكيف أنه ورغم انتشار خبر الغرامة فإن سعر أسهم الشركة ارتفع على غير المتوقع".ويوضح الكاتب أن "ما حدث في فضيحة شركة كامبردج أنالاتيكا للاستشارات السياسية والتي استطاعت الحصول على المعلومات الخاصة والشخصية لملايين من مستخدمي فيسبوك عام 2012، أثبت بما لايدع مجالا للشك أن شركة فيسبوك خرجت عن إطار السيطرة على نطاق عالمي".ويخلص الكاتب إلا أن "ما حدث أيقظ العالم على ضرورة إعادة النظر في تنظيم عمل هذه الشركات".وأشار إلى أن ذلك لا يمكن أن يتم عبر فرض غرامات مالية فقط بل من خلال إجراءات "صارمة وموجعة".واقترح الكاتب إلزام هذه الشركات بوضع شروط وقوانين تنظم مشاركة معلومات مشتركيها لأي طرف ثالث، وتمنعها من شراء الشركات الأخرى العاملة في نفس المجال، وتضعها تحت مراقبة الدول العاملة فيها.انتهى

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