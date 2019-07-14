السعودية ترفع أسعار البنزين

2019/07/14 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت شركة أرامكو السعودية، رفع أسعار البنزين في السوق المحلية ليصبح سعر بنزين 91 أوكتين 1.53 ريال

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