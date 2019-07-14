2019/07/14 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب الملايين من محافظة النجف الاشرف في تمام الساعة الـ9 و43 دقيقة مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 تموز الخسوف الجزئي للقمر.حيث يدخل القمر فوق الافق في منطقة شبه ظل الارض في تمام الساعة الـ9 و43 فيما سيدخل القمر الى منطقة ظل الارض في الساعة الـ11:1 من مساء الثلاثاء المقبل.ويكون ذروة خسوف القمر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظة عراقية ستشهد ظاهرة فلكية الثلاثاء المقبل النعيم نيوز.

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