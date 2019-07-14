IBM تطور أول ساعة تتحول إلى حاسب لوحي

2019/07/14 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت شركة IBM براءة اختراع جديدة لساعة ذكية متطورة، ستكون الأولى من نوعها في العالم.ووفقا للمكتب الأمريكي لبراءات الاختراع USPTO فإن البراءة التي سجّلت بتاريخ 11 يونيو الفائت تشير إلى تطوير ساعة ذكية مزودة بشاشة مرنة قابلة للطي يمكن تغيير حجمها وفقا لرغبة المستخدم” والمثير للاهتمام في هذه الساعة أن شاشتها ستكون مخفية تحت

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