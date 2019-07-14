2019/07/14 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب شمال غرب استراليا ..يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب شمال غرب استراليا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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