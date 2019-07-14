التجارة: محصول الحنطة لمحافظة نينوى بلغ ٤٥٠ الف طن

2019/07/14 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوزارة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" أجمالي الكميات المستلمة من الحنطة المحلية في جميع المراكز التسويقية التابعة للمحافظة بلغت ٤٥٠ الف طنا لغاية الحادي عشر من شهر تموز الجاري حيث توزعت تلك الكميات ما بين حنطة محلية أولى وثانية وثالثة".واضاف، ان" تلك الكميات يتم استلامها في المراكز التسويقية المعتمدة في المحافظة وهي سايلو الموصل وسايلو بازوايا وسايلو الوائلية وسايلو تلعفر وسايلو مخمور وكل من ساحة الموصل وساحة مشيرفة".وتابع، ان" من المتوقع أن يصل أجمالي الكميات المسوقة في المراكز التسويقية إلى ٦٠٠ ألف طنا لهذا الموسم و من المؤمل افتتاح ساحة روفيا بالقرب من ساحة مشيرفة وذلك لفك الاختناقات وتقليل الزخم على باقي مواقع الاستلام".واشار الى ان" استبعاد كميات الحنطة غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في الخطة التسويقية للموسم الحالي وذلك بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة او زيادة نسبة الشعير او الزيوان فيها".ونوهت الوزارة بحسب بيانها الى ان" عملية دفع مستحقات الحنطة للفلاحين تجري بانسيابية عالية و لا تتجاوز مدة انجاز المعاملة وتحرير الصكوك اكثر من ثلاثة أيام بعد أستلام المعاملات من الفلاحين وتدقيقها من قبل المحاسبين في المراكز التسويقية حيث يتم تنظيمها وفق التسلسل و بحسب الأولوية".انتهى..م.م

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