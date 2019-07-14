2019/07/14 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة شرطة محافظة واسط الاخبار التي أشارت إلى تقديم قائد ‏الشرطة استقالته من منصبه على خلفية الاعتداء الذي تعرض له أحد ضباط سيطرة ‏اللج من قبل محافظ واسط .‏ واكدت قيادة الشرطة في بيان أنه لا:” صحة لما تداولته بعض الصفحات الوهمية ‏عبر شبكة التواصل الاجتماعي والتي تدعي بان قائد شرطة واسط اللواء علاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة واسط تنفي تقديم قائدها طلب الاستقالة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة واسط تنفي تقديم قائدها طلب الاستقالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).