لماذا عاش هذا الرجل 27 عاماً منقطعاً عن العالم في غابة؟

2019/07/14 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس الكثيرون لا يحبون الوحدة التي تعد لغيرهم مصدراً للنشوة والسعادة، وفي هذا الإطار علم شابنام غرويل الصحفي في بي بي سي بحكاية الأمريكي الذي أدار ظهره للحياة المعاصرة منذ كان في العقد الثاني من عمره ليعيش في غابات ولاية مين، وقصة الناسكة التي تعيش في براري اسكتلندا.في عام 1986 كان

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