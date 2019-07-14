2019/07/14 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قالت العضو في لجنة العلاقات الخارجية الا طالباني، انهُ “ليس غريباً او عيباً” ان يكون السفير حزبياً.واوضحت طالباني في مقابلة مع قناة الشرقية أن “السياق المتبع هو ان تختار الوزارة نصف عدد السفراء”.وبينت ان “الاحزاب يحق لها ترشيح 35 مرشحاً”.وتابعت طالباني “مرشحو الاحزاب يخضعون لاختبار الوزارة”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص العلاقات الخارجية: لا عيب في “السفير الحزبي”..وسيخضع لاختبار المركز الخبري الوطني.

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