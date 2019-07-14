الامانة ترفع الكتل الكونكريتية من محيط سفارة الاردن

2019/07/14 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للامانة حصل عليه موقع "الغدير"، انه" وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والخدمي في الامانة تم رفع الكتل الكونكريتية عن محيط مقر السفارة الأردنية السابق ضمن المحلة 617 في المنصور والتي وضعت سنة 2008".وتشهد شوارع بغداد حملة مكثفة لرفع الكتل الكونكريتية منها فضلا عن المقرات الرسمية الحكومة المحلية وقنصليات الدول الاخرى.انتهى..م.م

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