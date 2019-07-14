الرافدين يعلن منح قروض جديدة بقيمة 75 - 100 مليون دينار لهذه الشريحة

2019/07/14 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمصرف حصل عليه موقع "الغدير"، انه" لغرض تقديم الدعم للجامعات والمدارس الأهلية والمساهمة في تهيئة البيئة التربوية تقرر منح قروض لأصحاب الجامعات ورياض الأطفال والمدارس لتوسيع أعمالهم".واضاف، ان" رياض الأطفال حدد لها قرض 25 مليون دينار و50 مليون دينار للمدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة والإعدادية حدد لها 75 مليون دينار وأصحاب الجامعات يكون مبلغ القرض 100 مليون دينار".انتهى..م.م

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