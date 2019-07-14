انفجار عبوة ناسفة في البصرة

2019/07/14 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة عن انفجار عبوة

محلية الصنع كانت موضوعة بالقرب من مكتب للعقارات في أحد الأحياء

السكنية بقضاء شط العرب.

وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي في تصريح صحفي إن العبوة التي تزن

300 غم تسبب انفجارها بإلحاق أضرار مادية دون تسجيل اصابات بشرية".

وجدد الساعدي مطالبته للأجهزة المختصة بالكشف عن الضالعين بحوادث

الاستهداف المماثلة، لما لتلك الحوادث من مؤشرات بترك انطباعات

سلبية عن الأمن في المحافظة".

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