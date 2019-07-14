2019/07/14 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طقس العراق: انخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق

كلمة -

بغداد

توقعت هيأة الانواء الجوية، يوم الاحد، حالة الطقس لمدة

خمسة ايام.

وقالت الهيأة في جداول توضيحية، إن "درجات الحرارة ستستقر اليوم

الاحد وتنخفض قليلاً عن ما كانت عليه امس في المنطقة الجنوبية

وستسجل اليوم في بغداد 42 مئوية وفي البصرة 45 مئوية وفي الناصرية

44 وفي الانبار والموصل 41 مئوية، فيما اوضحت توقعاتها لبقية

المحافظات في الجداول ذاتها".

وأشارت الى، أن "لا تغييرات جوية في حالة الطقس بعموم العراق يومي

الاثنين والثلاثاء باستثناء المنطقة الجنوبية التي ستشهد تصاعداً

للغبار في بعض المناطق الثلاثاء مع ارتفاع جديد بدرجات الحرارة".

وبينت أن "درجات الحرارة ستنخفض مجدداً في المنطقة الجنوبية

الاربعاء وترتفع في المنطقة الشمالية فيما سترتفع في جميع المناطق

الخميس المقبل ولعدة درجات في المنطقة الجنوبية".

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