الشمري يحذر من سرقة أموال نينوى ويطالب الحكومة بمراقبتها

2019/07/14 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري من تفاقم الفساد داخل المحافظة.

وقال الشمري، إن الفساد داخل محافظة نينوى أخطر من تنظيم داعش، مبينا أن نواب المحافظة طالبوا الحكومة بمراقبة الأموال المخصصة لنينوى، وعدم السماح للفاسدين بالتلاعب بها.

وأضاف الشمري، أن البعض يسعى إلى سرقة الأموال التي خصصت لإعادة الإعمار وملف النازحين في المحافظة.

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