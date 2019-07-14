نادي الميناء يعلن وفاة احد اعضاء هيئته الادارية

2019/07/14 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نادي الميناء الرياضي، الاحد، وفاة عضو الهيئة الادارية للنادي كريم سالم.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقت / المعلومة/ نسخة منه، أن “الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي، تنعى الكابتن كريم سالم عضو الهيئة الإدارية وأمين السر الذي توفي أثر جلطة”.وتواجد سالم في الهيئة الادارية للسفانة منذ شهر آب من العام الماضي، حيث […]

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