2019/07/14 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج عشرات آلاف من السودانيين في مواكب هادرة،، بمناسبة مرور 40 يوماً على ما اصطلح عليه بـ«مجزرة» فض الاعتصام من أمام قيادة الجيش في يونيو (حزيران) الماضي، الذي راح ضحيته عشرات القتلى ومئات الجرحى والمصابين.في حين تتواصل المفاوضات الماراثونية بين المجلس العسكري الانتقالي، الحاكم، وقوى إعلان الحرية والتغيير، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عشرات الآلاف من السودانيين يتظاهرون للمطالبة بالقصاص للشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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