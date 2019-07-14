تطبيق FaceApp يتخطى حاجز 80 مليون مستخدم

2019/07/14 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

متابعة

نجح تطبيق FaceApp في إثارة حالة من الجدل على مواقع التواصل

الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وبدأ عدد كبير من رواد منصات

التواصل الاجتماعي في نشر صورهم بعد التعديل عليها من خلال تطبيق

FaceApp، والذي تخطي عدد المستخدمين النشطين له حاجز 80 مليون

مستخدم حول العالم، ممن يتعاملون مع أنظمة IOS وAndroid و Google

Play، كما أكدت منصة Play Store التابعة لشركة Google العالمية أن

عدد مرات تحميل التطبيق من خلالها تخطى 50 مليون مرة.

وأعلنت شركة FaceApp Inc المالكة للتطبيق عبر صفحتها الرسمية، أنها

حصلت على عدة جوائز منها أفضل تطبيق في عام 2017 ضمن منصة App

Store، وجائزة أفضل تطبيق لعام 2017 على موقع Google Play، كما صنف

ضمن 25 تطبيقاً الأسرع انتشاراً في العالم خلال عام 2017، وفق

إحصائية شركة Fast Company.

يذكر أن تطبيق FaceApp يمكن تحميله مجاناً والاستمتاع بتجربة 21

فلتر لتعديل الصور، أما في حالة الحصول على النسخة الأصلية التي تضم

28 فلتر لتعديل الصور، فيمكن للمستخدم تجربتها لمدة 3 أيام فقط، ثم

تضطر لشراء كل أداة للتعديل على حدة بأسعار تتراوح بين 2.17 دولار

أمريكي و45.20 دولار، حسب كل أداة.

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