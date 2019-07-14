سائرون: عبد المهدي يعتمد على منهاج العبادي وليس برنامجا خاص به

2019/07/14 | 10:46

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بغداد:سومر نيوز

دعا نائب عن تحالف سائرون، الاحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لأن يكون واضحا في تقديم منهاج وبرامج وخطط...

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