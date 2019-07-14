2019/07/14 | 10:46
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الحكمة: ضمان النصف زائد واحد سيطيح بعبد المهدي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/ سومر نيوز
أكد عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة حيدر سلطان، أن شعارات مكافحة الفساد موجودة في حكومة عادل عبدالمهدي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكمة: ضمان النصف زائد واحد سيطيح بعبد المهدي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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