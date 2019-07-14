الحكمة: ضمان النصف زائد واحد سيطيح بعبد المهدي

2019/07/14 | 10:46

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بغداد/ سومر نيوز

أكد عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة حيدر سلطان، أن شعارات مكافحة الفساد موجودة في حكومة عادل عبدالمهدي...

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