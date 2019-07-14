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سياسي مستقل: لا يحق لمجلس كركوك تعيين محافظ


سياسي مستقل: لا يحق لمجلس كركوك تعيين محافظ
2019/07/14 | 10:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/سومر نيوز

اكد السياسي المستقل في كركوك عزام الحمداني، انهُ مجلس كركوك لا يحق له تعيين محافظ جديد.

وقال الحمداني...

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