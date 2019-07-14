2019/07/14 | 10:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سياسي مستقل: لا يحق لمجلس كركوك تعيين محافظ) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/سومر نيوز
اكد السياسي المستقل في كركوك عزام الحمداني، انهُ مجلس كركوك لا يحق له تعيين محافظ جديد.
وقال الحمداني...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سياسي مستقل: لا يحق لمجلس كركوك تعيين محافظ) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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