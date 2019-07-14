سياسي مستقل: لا يحق لمجلس كركوك تعيين محافظ

2019/07/14 | 10:46

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بغداد/سومر نيوز

اكد السياسي المستقل في كركوك عزام الحمداني، انهُ مجلس كركوك لا يحق له تعيين محافظ جديد.

وقال الحمداني...

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