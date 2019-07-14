اعتقال 4 متهمين وارهابي يسلم نفسه طواعية في ديالى

2019/07/14 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، السبت، عن اعتقال أربعة متهمين للقضاء، فيما سلم ارهابي نفسه طواعية لاحدى المراكز الامنية داخل المحافظة.وقال الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مفارز الشرطة اعتقلت 4 متهمين بقضايا جنائية مختلفة في بعقوبة ووضواحيها خلال الساعات الماضية “.واضاف العطية، ان” متهم […]

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