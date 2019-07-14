2019/07/14 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة عن إنفجار عبوة محلية الصنع كانت موضوعة بالقرب من مكتب للعقارات في أحد الأحياء السكنية بقضاء شط العرب. وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي في تصريح صحفي له , إن العبوة التي تزن 300 غم تسبب إنفجارها بإلحاق أضرار مادية دون تسجيل اصابات بشرية”.وجدد الساعدي مطالبته للأجهزة المختصة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنفجار عبوة ناسفة في شط العرب دون خسائر النعيم نيوز.

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