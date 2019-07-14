2019/07/14 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن تحالف سائرون للإصلاح رائد جاهد اليوم الأحد، وجود الكثير من ملفات الفساد “العملاقة” لدى بعض الكتل السياسية، مشيراً الى أن ثمة عوامل كثيرة تؤخر اعلانها.وقال جاهد للمركز الخبري الوطني NNC، إن “الكثير من ملفات الفساد العملاقة يوجد في هذه الدورة البرلمانية لدى بعض الكتل السياسية”، مبيناً […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تلويح بكشف ملفات فساد “عملاقة” وسائرون تتحدث عن اسباب تأخيرها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلويح بكشف ملفات فساد “عملاقة” وسائرون تتحدث عن اسباب تأخيرها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تلويح بكشف ملفات فساد “عملاقة” وسائرون تتحدث عن اسباب تأخيرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).