قوة الإعصار باري تضعف مع وصوله إلى ساحل ولاية لويزيانا

2019/07/14 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحول الإعصار باري إلى عاصفة مدارية مع وصوله الى ولاية لويزيانا الأميركية، لكنّ السلطات حذرت من استمرار الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي تضرب ساحل خليج

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