السهيل يكشف عن موعد اعلان نتائج السادس الإعدادي

2019/07/14 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حدد وزير التربية وكالة، قصي السهيل، موعد اعلان نتائج السادس الإعدادي. وقال السهيل في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، “اليوم تنتهي الامتحانات

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