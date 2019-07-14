ملعب الحبيبية يدخل مرحلة الانهاءات ونسب الانجاز تتجاوز 90 %

2019/07/14 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة الشباب والرياضة، الاحد، أن اسابيع قليلة تفصل الوزارة عن اعلان افتتاح أول ملعب نظامي في العاصمة بغداد، يلبي شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليخفف الضغط عن ملعب الشعب الدولي الذي مضى على افتتاحه 53 سنة ويهيئ الأرضية لرفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية.وقال مدير المشروع فلاح منفي في بيان تلقت […]

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